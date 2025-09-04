La marcia di Jannik Sinner agli US Open è continuata senza problemi anche nel derby italiano contro Lorenzo Musetti (ATP 10).
Il numero 1 al mondo si è qualificato per la semifinale estromettendo il connazionale per 6-1 6-4 6-2.
L'altoatesino ha sfoderato un'altra prova di forza, sottolineata da un incredibile 91% di punti guadagnati sulla sua prima di servizio.
Al penultimo atto il detentore del titolo sarà opposto a Félix Auger-Aliassime (27), reduce dalla lunga battaglia contro Alex De Minaur (8). Il canadese si è imposto in rimonta dopo 4 set di cui 2 finiti al tie-break.