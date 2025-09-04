  1. Clienti privati
Tennis Altra prova di forza di Sinner, che schiaccia Musetti in 3 set

Swisstxt

4.9.2025 - 08:36

Jannik Sinner
Jannik Sinner
KEY

La marcia di Jannik Sinner agli US Open è continuata senza problemi anche nel derby italiano contro Lorenzo Musetti (ATP 10).

SwissTXT

04.09.2025, 08:36

04.09.2025, 08:42

Il numero 1 al mondo si è qualificato per la semifinale estromettendo il connazionale per 6-1 6-4 6-2.

L'altoatesino ha sfoderato un'altra prova di forza, sottolineata da un incredibile 91% di punti guadagnati sulla sua prima di servizio.

Al penultimo atto il detentore del titolo sarà opposto a Félix Auger-Aliassime (27), reduce dalla lunga battaglia contro Alex De Minaur (8). Il canadese si è imposto in rimonta dopo 4 set di cui 2 finiti al tie-break.

