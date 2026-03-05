  1. Clienti privati
Tennis Anche Bencinc convocata per la Billie Jean King Cup

Swisstxt

5.3.2026 - 15:33

La sangallese mancava in Nazionale dal 2022
KEY

Belinda Bencic (WTA 12) torna a difendere i colori della Nazionale svizzera di tennis.

SwissTXT

05.03.2026, 15:34

Il capitano Heinz Günthardt ha infatti convocato la 28enne per le qualificazioni della Billie Jean King Cup del 10 e 11 aprile contro la Cechia.

Quello della sangallese è un ritorno atteso a lungo, visto che non giocava in questa competizione dalla finale dell’edizione 2022, quando le rossocrociate conquistarono il trofeo.

Completano la selezione elvetica Viktorija Golubic (75), Rebeka Masarova (110), al debutto assoluto in questo torneo, e Céline Naef (228).

