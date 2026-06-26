Tennis
Anche Rémy Bertola fuori dal tabellone principale di Wimbledon
Bertola fuori dalle qualificazioni
Keystone
Dopo Susan Bandecchi in campo femminile, anche Rémy Bertola (ATP 187) ha dovuto alzare bandiera bianca, interrompendo così il sogno di accedere al tabellone principale di Wimbledon.
Al 3o turno di qualificazione il 27enne luganese si è dovuto arrendere al britannico Max Basing (331) con il risultato di 2-6 6-4 3-6 7-5 6-2 al termine di una battaglia durata 3h42'.
Finale buio anche per Jérôme Kym (197) che ha perso contro il russo Roman Safiullin (127) per 4-6 7-6 (7/2) 3-6 7-6 (8/6) 6-4.
Nel quarto set l'elvetico ha sfiorato lo Slam, non riuscendo però a concretizzare il match point.