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Roland Garros La Teichmann si spegne con la Muchova e esce agli ottavi

Swisstxt

31.5.2026 - 19:19

Teichmann
Teichmann
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Autrice di un ottimo torneo e dell'impresa ai 1/6 contro Karolina Muchova (WTA 10), Jil Teichmann (170) non è riuscita a superare lo scoglio degli 1/8 al Roland Garros.

SwissTXT

31.05.2026, 19:19

31.05.2026, 19:21

La nativa di Barcellona si è arresa a Mirra Andreeva (8), brava nel 1o set ad approfittare degli errori dell’elvetica per poi dominare la seconda frazione chiudendo con un eloquente 6-3 6-2. Ai 1/4 la russa se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea (18). Data l’eliminazione di Belinda Bencic di poche ore prima, non ci saranno invece rappresentanti rossocrociate nella seconda settimana del torneo parigino.

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