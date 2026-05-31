Autrice di un ottimo torneo e dell'impresa ai 1/6 contro Karolina Muchova (WTA 10), Jil Teichmann (170) non è riuscita a superare lo scoglio degli 1/8 al Roland Garros.
La nativa di Barcellona si è arresa a Mirra Andreeva (8), brava nel 1o set ad approfittare degli errori dell’elvetica per poi dominare la seconda frazione chiudendo con un eloquente 6-3 6-2. Ai 1/4 la russa se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea (18). Data l’eliminazione di Belinda Bencic di poche ore prima, non ci saranno invece rappresentanti rossocrociate nella seconda settimana del torneo parigino.