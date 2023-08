Imago

Ancora niente da fare per Marc-Andrea Hüsler (ATP 87).

All'ATP 250 di Wiston-Salem l'elvetico è stato battuto da Richard Gasquet (57) per 6-4 6-4, non riuscendo dunque rompere la maledizione che dall'inizio dell'anno non gli permette di vincere due partite di fila in un torneo.

Semifinalista nella Carolina del Nord lo scorso anno, Hüsler dovrebbe ora perdere una decina di posti nella classifica ATP.

Swisstxt