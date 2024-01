Mirra Andreeva Imago

E' stata una vera e propria lezione di tennis quella inflitta in appena 54 minuti di gioco da Mirra Andreeva (WTA 47) a Ons Jabeur (6) nel secondo turno degli Australian Open.

La 16enne baby prodigio, già ammirata in Ticino un anno fa, ha spazzato via 6-0 6-2 la tunisina. Eliminata anche la ex numero uno Caroline Wozniacki (252).

In tabellone con una wild card dopo la maternità, la danese vincitrice a Melbourne nel 2018 si è arresa alla qualificata Maria Timofeeva (170) per 1-6 6-4 6-1.

Fuori un po’ a sorpresa pure Leylah Fernandez (35), battuta 7-5 6-4 dall’americana Alycia Parks (82)

Swisstxt