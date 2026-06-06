È Mirra Andreeva (WTA 8) la nuova regina del Roland Garros. In un ultimo atto inedito la russa si è mostrata superiore, andando a smorzare sul più bello la favola della qualificata polacca Maja Chwalinska (114).
La 19enne russa, classe 2007, si è imposta per 6-3 6-2 in 1h23’ di partita, conquistando così il suo primo Slam alla prima finale raggiunta, nonché il sesto titolo in totale nella sua ancora giovane carriera.
Dopo qualche difficoltà iniziale alla battuta da parte di entrambe, Mirra ha preso in mano le redini della partita, infilando 9 game consecutivi prima di lasciare solo le briciole alla polacca.
Tre anni fa vincitrice del torneo di Chiasso
E pensare che solo tre anni fa, nel 2023, l'allora 16enne Andreeva si era battuta nella finale del torneo di Chiasso contro la svizzera Celine Naef, battendola in rimonta col punteggio di 1-6 7-6 (7/3) 6-0.