Swiatek Keystone

Iga Swiatek (WTA 2) deve salutare gli US Open ai quarti di finale.

SwissTXT Swisstxt

Amanda Anisimova (9) si è infatti presa la rivincita sulla polacca, che l'aveva battuta in finale a Wimbledon senza concedere game, sconfiggendola 6-4 6-3. Nonostante il servizio perso subito in entrata di partita, la beniamina di casa non si è persa d'animo, riuscendo a piazzare il controbreak nel gioco successivo e sul 5-4. La statunitense ha subito il break in entrata anche nella seconda frazione, ma recuperato sul 2-1 e trovato nuovamente a favore nell'ottavo gioco, ha potuto chiudere i conti sul 6-3.