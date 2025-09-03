  1. Clienti privati
Tennis Anisimova fa fuori Swiatek

Swisstxt

4.9.2025 - 00:07

Swiatek
Keystone

Iga Swiatek (WTA 2) deve salutare gli US Open ai quarti di finale.

SwissTXT

04.09.2025, 00:07

Amanda Anisimova (9) si è infatti presa la rivincita sulla polacca, che l'aveva battuta in finale a Wimbledon senza concedere game, sconfiggendola 6-4 6-3. Nonostante il servizio perso subito in entrata di partita, la beniamina di casa non si è persa d'animo, riuscendo a piazzare il controbreak nel gioco successivo e sul 5-4. La statunitense ha subito il break in entrata anche nella seconda frazione, ma recuperato sul 2-1 e trovato nuovamente a favore nell'ottavo gioco, ha potuto chiudere i conti sul 6-3.

