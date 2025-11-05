Anisimova Imago

Anisimova (WTA 4) ha strappato il biglietto per le semifinali delle WTA Finals grazie alla vittoria per 6-7 (3/7) 6-4 6-2 contro Swiatek (2).

La statunitense ha rotto il fin lì perfetto equilibrio conquistando il break che le ha consegnato il secondo set e ha poi dominato la frazione decisiva. Rybakina (6) ha invece concluso la prima fase con la terza vittoria in 3 partite e ha così chiuso il gruppo Serena Williams al primo posto.

La kazaka ha infatti sconfitto Alexandrova (10), subentrata all'ammalata Keys dopo che pure Andreeva non è potuta scendere in campo, con il risultato di 6-4 6-4