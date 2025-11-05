  1. Clienti privati
WTA Finals Anisimova sconfigge Swiatek

Swisstxt

5.11.2025 - 19:42

Anisimova
Anisimova
Imago

Anisimova (WTA 4) ha strappato il biglietto per le semifinali delle WTA Finals grazie alla vittoria per 6-7 (3/7) 6-4 6-2 contro Swiatek (2).

SwissTXT

05.11.2025, 19:42

05.11.2025, 19:51

La statunitense ha rotto il fin lì perfetto equilibrio conquistando il break che le ha consegnato il secondo set e ha poi dominato la frazione decisiva. Rybakina (6) ha invece concluso la prima fase con la terza vittoria in 3 partite e ha così chiuso il gruppo Serena Williams al primo posto.

La kazaka ha infatti sconfitto Alexandrova (10), subentrata all'ammalata Keys dopo che pure Andreeva non è potuta scendere in campo, con il risultato di 6-4 6-4

Video correlati

Manchester City – Dortmund 3:1

Manchester City – Dortmund 3:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Ajax – Galatasaray 0:3

Ajax – Galatasaray 0:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Newcastle – Athletic Club 2:0

Newcastle – Athletic Club 2:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Manchester City – Dortmund 3:1

Manchester City – Dortmund 3:1

Ajax – Galatasaray 0:3

Ajax – Galatasaray 0:3

Newcastle – Athletic Club 2:0

Newcastle – Athletic Club 2:0

Più video

