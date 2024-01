Carlos Alcaraz Imago

Un primo set molto combattuto e poi strada spianata verso il passaggio del turno.

Si può riassumere così l’entrata in materia agli Australian Open di Carlos Alcaraz (ATP 2). Lo spagnolo ha estromesso in 2h22’ il malcapitato Richard Gasquet (131) con i parziali di 7-6 (7/5) 6-1 6-2. Nel prossimo turno il 20enne se la vedrà con l'italiano Lorenzo Sonego. Nel derby tedesco ha invece dovuto sudare più del dovuto Alexander Zverev (6), che ha concesso il set d’entrata a Dominik Koepfer (62), ma poi ha chiuso la pratica in quattro frazioni per 4-6 6-3 7-6 (7/3) 6-3.

Swisstxt