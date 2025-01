Susan Bandecchi Keystone

Susan Bandecchi (WTA 198) non è riuscita a sovvertire il pronostico nel primo turno di qualificazione degli Australian Open.

La ticinese è uscita sconfitta dal duello con Polina Kudermetova (57), testa di serie numero 6 del tabellone, con il punteggio di 6-1 7-5.

Restano invece ancora in corsa sia Viktorija Golubic (90), che ha rifilato un doppio 6-3 all’ucraina Anastasiia Sobolieva (209), sia Jil Teichmann (133), che ha superato in rimonta per 5-7 6-2 6-2 la cinese Han Shi (212). In campo maschile in gara è rimasto solo Jerome Kym (ATP 135), che ha sconfitto 6-0 6-3 Tim van Rijthoven.