Saranno quattro i tennisti svizzeri al via del tabellone principale degli Australian Open, dopo l'eliminazione di tutti gli elvetici impegnati nelle qualificazioni.

Saranno quattro gli svizzeri presenti nel tabellone principale degli Australian Open: Stan Wawrinka (ATP 139) tra gli uomini, Belinda Bencic (WTA 10), Viktorija Golubic (81) e Simona Waltert (86) in campo femminile.

Questo perché tutti gli elvetici impegnati nelle qualificazioni sono stati eliminati. Il secondo turno è stato il capolinea di Leandro Riedi (180), Jérôme Kym (186) e Rebeka Masarova (115).

Il 23enne si è inchinato 3-6 6-3 6-4 a Kimmer Coppejans (250), il secondo per 6-4 6-4 da Dane Sweeny (182), mentre la 26enne ha perso 7-6 (10/8) 5-7 6-1 con Maja Chwalinska (145).