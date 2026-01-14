Saranno quattro i tennisti svizzeri al via del tabellone principale degli Australian Open, dopo l'eliminazione di tutti gli elvetici impegnati nelle qualificazioni.
Saranno quattro gli svizzeri presenti nel tabellone principale degli Australian Open: Stan Wawrinka (ATP 139) tra gli uomini, Belinda Bencic (WTA 10), Viktorija Golubic (81) e Simona Waltert (86) in campo femminile.
Questo perché tutti gli elvetici impegnati nelle qualificazioni sono stati eliminati. Il secondo turno è stato il capolinea di Leandro Riedi (180), Jérôme Kym (186) e Rebeka Masarova (115).
Il 23enne si è inchinato 3-6 6-3 6-4 a Kimmer Coppejans (250), il secondo per 6-4 6-4 da Dane Sweeny (182), mentre la 26enne ha perso 7-6 (10/8) 5-7 6-1 con Maja Chwalinska (145).