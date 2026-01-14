  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecatombe svizzera Australian Open: Riedi, Kym e Masarova tutti eliminati

Swisstxt

14.1.2026 - 09:25

Leandro Riedi
Leandro Riedi
Imago

Saranno quattro i tennisti svizzeri al via del tabellone principale degli Australian Open, dopo l'eliminazione di tutti gli elvetici impegnati nelle qualificazioni.

SwissTXT

14.01.2026, 09:25

14.01.2026, 09:32

Saranno quattro gli svizzeri presenti nel tabellone principale degli Australian Open: Stan Wawrinka (ATP 139) tra gli uomini, Belinda Bencic (WTA 10), Viktorija Golubic (81) e Simona Waltert (86) in campo femminile.

Questo perché tutti gli elvetici impegnati nelle qualificazioni sono stati eliminati. Il secondo turno è stato il capolinea di Leandro Riedi (180), Jérôme Kym (186) e Rebeka Masarova (115).

Il 23enne si è inchinato 3-6 6-3 6-4 a Kimmer Coppejans (250), il secondo per 6-4 6-4 da Dane Sweeny (182), mentre la 26enne ha perso 7-6 (10/8) 5-7 6-1 con Maja Chwalinska (145).

I più letti

Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere
Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi

Altre notizie

NHL. Josi firma una doppietta nel successo dei suoi Predators sugli Oilers

NHLJosi firma una doppietta nel successo dei suoi Predators sugli Oilers

Bundesliga. Silvan Widmer segna un'importante rete con il suo Mainz

BundesligaSilvan Widmer segna un'importante rete con il suo Mainz

Swiss League. I Bellinzona Snakes sconfitti di misura dal Basilea

Swiss LeagueI Bellinzona Snakes sconfitti di misura dal Basilea

Champions Hockey League. Zugo perde la prima gara di semifinale con il Lulea, ma rimane in piena corsa

Champions Hockey LeagueZugo perde la prima gara di semifinale con il Lulea, ma rimane in piena corsa

Video correlati

La medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi da Ueli Kestenholz

La medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi da Ueli Kestenholz

13.01.2026

Il rientro di Vargas dura 8 minuti

Il rientro di Vargas dura 8 minuti

13.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

La medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi da Ueli Kestenholz

La medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi da Ueli Kestenholz

Il rientro di Vargas dura 8 minuti

Il rientro di Vargas dura 8 minuti

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Più video