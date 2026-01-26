Concentrato KEY

L’esito del derby italiano degli ottavi di finale degli Australian Open tra Jannik Sinner (ATP 2) e Luciano Darderi (25) si è rivelato scontato anche nella realtà: l’altoatesino si è imposto per 6-1 6-3 7-6 (7/2).

SwissTXT Swisstxt

Salvate due palle break in entrata, Sinner ha preso presto il comando delle operazioni, affossando un connazionale combattivo solo nel terzo set.

Ora attende il vincitore della sfida tra Ben Shelton (7) e Casper Ruud (12). Lorenzo Musetti (5) ha invece piegato Taylor Fritz (9) con il risultato di 6-2 7-5 6-4 e ora se la dovrà vedere con Novak Djokovic (4).