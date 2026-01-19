Stan Wawrinka Keystone

Stan Wawrinka apre con una vittoria la sua ultima avventura agli Australian Open, mentre Simona Waltert esce subito dal torneo femminile.

Stan Wawrinka (ATP 139) ha iniziato con un successo la sua ultima campagna agli Australian Open.

Opposto a Laslo Djere (92) nel primo match, il vodese - presente a Melbourne grazie a una wild card - ha concesso un set al serbo, ma è poi riuscito a rimontare e imporsi con il risultato di 5-7 6-3 6-4 7-6 (7/4) al termine di tre ore e 20 minuti di gioco.

Subito fuori la grigionese Simona Waltert

Il tabellone femminile ha invece già perso Simona Waltert (WTA 87). Impegnata contro la numero quattro al mondo Amanda Anisimova la grigionese è stata sconfitta in un’ora con il risultato di 6-3 6-2 al primo turno.

Félix Auger-Aliassime (ATP 8) è invece la prima vittima illustre degli Australian Open. Il canadese si è dovuto ritirare a causa di forti crampi mentre era sotto 6-3 4-6 4-6 contro il portoghese Nuno Borges (46).

Tutto facile invece per il padrone di casa Alex De minaur (6) che si è imposto per 6-4 6-2 6-3 su Mackenzie McDonald (113).

Avanzano Gauff e Pegula

Non hanno dovuto sudare più di molto le statunitensi Coco Gauff (WTA 3) e Jessica Pegula (6).

Nel primo turno degli Australian Open le due si sono infatti imposte rispettivamente per 6-2 6-3 su Kamila Rakhimova (93) e 6-2 6-1 su Anastasia Zakharova (105).