Tennis Ecco chi si sfiderà nella fase a gironi degli ATP Finals

Swisstxt

6.11.2025 - 13:55

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
KEY

È nota la composizione dei due gruppi della fase a gironi delle ATP Finals di Torino, che prenderanno il via questa domenica.

SwissTXT

06.11.2025, 13:55

06.11.2025, 14:01

A guidare il gruppo denominato Jimmy Connors c’è Carlos Alcaraz (ATP 2), che dovrà vedersela con Novak Djokovic (5) oltre che con Taylor Fritz (4) e Alex De Minaur (7).

Nel gruppo Bjoern Borg invece Jannik Sinner (1) è stato inserito insieme ad Alexander Zverev (3) e Ben Shelton (6).

Non è invece ancora ufficialmente stato assegnato l’ultimo posto disponibile: a contenderselo sono Félix Auger-Aliassime (8) e Lorenzo Musetti (9).

