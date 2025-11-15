  1. Clienti privati
Tennis Sinner si sbarazza di De Minaur e vola in finale alle ATP Finals

Swisstxt

15.11.2025 - 16:38

Sinner
Sinner
KEYSTONE

Jannik Sinner (ATP 2) è il primo finalista delle ATP Finals.

SwissTXT

15.11.2025, 16:38

15.11.2025, 16:41

In semifinale a Torino, l'italiano non ha lasciato scampo ad Alex De Minaur (7), sconfitto per 7-5 6-2 in 1h52'.

Dopo aver iniziato il match con due palle break concesse, l'altoatesino ha rotto gli equilibri all'undicesimo gioco, inanellando in seguito 7 game che gli hanno di fatto permesso di chiudere la contesa in suo favore e andare all'atto conclusivo per il terzo anno di fila.

Nella finale del torneo dei migliori tennisti del 2025 sfiderà il vincente dell'incontro tra Carlos Alcaraz (1) e Félix Auger-Aliassime (8).

