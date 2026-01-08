I migliori giocatori del circuito maschile avranno un po’ più di tempo per riposare e rigenerarsi.
L’ATP ha infatti deciso di ridurre il numero di tornei obbligatori per i top 30 del ranking: invece di dover disputare almeno cinque ATP 500, sarà sufficiente prendere parte a 4 di questi tornei.
Resta invece obbligatoria la presenza a tutti i Masters 1000 e alle Finals di Torino.
La decisione è arrivata in seguito a diverse lamentele arrivate nel 2025 da parte degli stessi atleti, come il numero uno Carlos Alcaraz, costretti a loro avviso a giocare troppo.