Tennis L'ATP riduce i tornei obbligatori

Swisstxt

8.1.2026 - 11:54

Alcaraz e soci potrà riposarsi un po' di più.
Keystone

I migliori giocatori del circuito maschile avranno un po’ più di tempo per riposare e rigenerarsi.

SwissTXT

08.01.2026, 11:54

L’ATP ha infatti deciso di ridurre il numero di tornei obbligatori per i top 30 del ranking: invece di dover disputare almeno cinque ATP 500, sarà sufficiente prendere parte a 4 di questi tornei.

Resta invece obbligatoria la presenza a tutti i Masters 1000 e alle Finals di Torino.

La decisione è arrivata in seguito a diverse lamentele arrivate nel 2025 da parte degli stessi atleti, come il numero uno Carlos Alcaraz, costretti a loro avviso a giocare troppo.

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Camille Rast è la prima sciatrice di quest'inverno a realizzare l'impresa di battere Mikaela Shiffrin in uno slalom. Grazie a Wendy Holdener, Swiss-Ski è rappresentata 2 volte sul podio. Il momento della vittoria in video.

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Madrid – Betis 5-1

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

