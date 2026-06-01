Favorito nella parte alta del tabellone dopo le eliminazioni dei vari big, Félix Auger-Aliassime (ATP 6) non ha tremato negli ottavi di finale del Roland Garros, imponendosi per 6-3 7-5 6-1 contro il cileno Alejandro Tabilo (36).
Il canadese dovrà ora vedersela con l’italiano Flavio Cobolli (14), capace di piegare il sorprendente americano Zachary Svajda (85) con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 (3/7) 7-6 (7/5).
Il connazionale Matteo Berrettini (105) si è qualificato pure per i quarti dopo la vittoria per 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (8/6) contro Juan Manuel Cerundolo (56), già giustiziere di Jannik Sinner (1).