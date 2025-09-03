Felix Auger-Aliassime (ATP 27) ha conquistato la semifinale degli US Open vincendo la battaglia contro Alex De Minaur (8) con il risultato di 4-6 7-6 (9\7) 7-5 7-6 (7\4).
È stato l’australiano a entrare meglio in partita e a vincere il primo set rubando il servizio all’avversario nel 7o game.
Dalla seconda frazione la partita si è rivelata più equilibrata con il canadese che è riuscito ad avere la meglio grazie a un gioco più solido.
Il 25enne al penultimo atto dovrà vedersela contro il vincitore del derby italiano tra Jannik Sinner (1) e Lorenzo Musetti (10).