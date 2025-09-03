  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

US Open Felix Auger-Aliassime conquista la semifinale battendo Alex De Minaur

Swisstxt

3.9.2025 - 22:04

Auger Aliassime
Auger Aliassime
Keystone

Felix Auger-Aliassime (ATP 27) ha conquistato la semifinale degli US Open vincendo la battaglia contro Alex De Minaur (8) con il risultato di 4-6 7-6 (9\7) 7-5 7-6 (7\4).

SwissTXT

03.09.2025, 22:04

03.09.2025, 22:11

È stato l’australiano a entrare meglio in partita e a vincere il primo set rubando il servizio all’avversario nel 7o game.

Dalla seconda frazione la partita si è rivelata più equilibrata con il canadese che è riuscito ad avere la meglio grazie a un gioco più solido.

Il 25enne al penultimo atto dovrà vedersela contro il vincitore del derby italiano tra Jannik Sinner (1) e Lorenzo Musetti (10).

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
A 57 anni Federica Panicucci ha un corpo da far invidia: «Mi guardo allo specchio e ringrazio»
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Si schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti

Altre notizie

Tennis. Anisimova fa fuori Swiatek

TennisAnisimova fa fuori Swiatek

US Open. Djokovic vola in semifinale battendo Fritz in 4 set

US OpenDjokovic vola in semifinale battendo Fritz in 4 set

US Open. Alcaraz vola in semifinale battendo Lehecka

US OpenAlcaraz vola in semifinale battendo Lehecka