Novak Djokovic non ha problemi con le telecamere durante le partite. Keystone

Molte stelle del tennis agli Australian Open sono irritate per la quasi totale assenza di spazi privati. A far esplodere il dibattito è stato un episodio che ha coinvolto Coco Gauff.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Diversi tennisti agli Australian Open denunciano la mancanza di privacy fuori dal campo.

Il dibattito è esploso dopo la diffusione di un video che mostra uno sfogo di Coco Gauff in un’area che credeva privata.

La direzione del torneo promette di ascoltare i giocatori e di intervenire per limitare le riprese. Mostra di più

Pochi giorni fa Coco Gauff ha distrutto la racchetta dopo la sconfitta nei quarti di finale degli Australian Open contro Elina Svitolina. Un gesto non esemplare, ma che la statunitense ha compiuto lontano dal campo, in un luogo in cui pensa di non essere osservata. Proprio per questo la diffusione delle immagini del suo scatto d’ira l’ha fatta infuriare.

La 21enne è ben consapevole del suo ruolo di modello: «Ho cercato di andare in un posto dove non ci fossero telecamere, ma a quanto pare venivo comunque filmata. L’unico spazio davvero privato che abbiamo in questo torneo è lo spogliatoio».

Sulla mancanza di privacy molti colleghi concordano. Interpellato in conferenza stampa sull’episodio che ha coinvolto Gauff, Novak Djokovic scherza, ma fino a un certo punto: «Mi sorprende che non ci filmino anche sotto la doccia. Probabilmente sarà il prossimo passo».

Il serbo sa bene che i tifosi amano sbirciare dietro le quinte, ma a suo avviso le telecamere sono troppe. «Dovrebbe esserci un limite, una linea chiara che definisca dove inizia il nostro spazio privato».

La direzione promette cambiamenti

Dello stesso avviso è anche Iga Swiatek, attuale numero due del mondo. Dopo la sua eliminazione ai quarti contro Elena Rybakina, la polacca sottolinea quanto sarebbe apprezzabile un po’ più di riservatezza: «La domanda è: siamo tenniste o animali in uno zoo?».

Dopo le prese di posizione di diversi top player, Craig Tiley, direttore del torneo del Grande Slam australiano, mostra comprensione e promette correttivi. «Vogliamo parlare con i giocatori e le giocatrici, capire cosa desiderano e di cosa hanno bisogno. Faremo gli aggiustamenti necessari», assicura.