Il primo turno degli US Open non ha fatto vittime illustri nel tabellone maschile.
Anche gli ultimi due top 10 scesi in campo a Flushing Meadows – Alexander Zverev (ATP 3) e Alex de Minaur (8) – hanno vissuto un esordio agevole, avanzando in tre set.
Il 28enne tedesco ha corso qualche rischio soltanto nella seconda frazione, prima di far fuori Alejandro Tabilo (122) per 6-2 7-6 (7/4) 6-4.
Dal canto suo, l’australiano non ha davvero mai tremato contro il connazionale Christopher O’Connell (89), estromettendolo in neanche due ore con i parziali di 6-3 6-4 6-4. 331-4