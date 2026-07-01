Tennis
Sinner batte Borges: il numero passa al terzo turno di Wimbledon
Vittoria in tre set
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Jannik Sinner (ATP 1) ha battuto Nuno Borges (48) 7-6 (7/4) 7-6 (7/2) 6-4 e si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon.
L'italiano ha alzato il livello rispetto all'esordio ma ha dovuto faticare soprattutto nei primi 2 set.
Nel terzo parziale Sinner ha poi trovato il break decisivo al terzo game e chiuso al secondo match point.
Ai sedicesimi affronterà lo statunitense Jenson Brooksby (81), vincitore sul peruviano Ignacio Buse (34).