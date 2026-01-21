  1. Clienti privati
Australian Open Sabalenka e Gauff avanti senza problemi, Paolini fermata dalla pioggia

Swisstxt

21.1.2026 - 13:06

Avanti in scioltezza
Avanti in scioltezza
Keystone

Aryna Sabalenka avanza senza problemi al terzo turno, mentre tra le teste di serie solo Karolina Muchova è costretta a una battaglia e Jasmine Paolini vede il suo match interrotto dalla pioggia.

SwissTXT

21.01.2026, 13:06

In campo femminile la numero 1 Aryna Sabalenka ha ottenuto l’accesso al terzo turno con un comodo 6-3 6-1 sulla cinese Bi Zhuoxuan (WTA 702).

Proseguono il proprio torneo senza particolari patemi pure le altre teste di serie principali come Coco Gauff (3), Mirra Andreeva (7) ed Elina Svitolina (12), mentre ha invece dovuto faticare Karolina Muchova (19) per avere la meglio su Alycia Parks (99) con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

Infine il match di Jasmine Paolini (8) con Magdalena Frech (57) è stato sospeso per pioggia dopo il primo set (6-2 per l'italiana).

