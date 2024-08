Alexander Zverev Keystone

Alexander Zverev (ATP 4) è agilmente approdato al terzo turno degli US Open grazie al successo per 6-4 7-6 (7/5) 6-1 contro Alexandre Mueller (77).

Swisstxt

Sono invece servite ben 4h09' ad Andrey Rublev (6) per superare Arthur Rinderknech (56) con il risultato di 4-6 5-7 6-1 6-2 6-2. Dopo aver perso i primi due set, il russo ha rimontato l'avversario e si è regalato la vittoria. Tutto facile in campo femminile per Aryna Sabalenka (WTA 2), che ha superato Lucia Bronzetti (76) con un facile 6-3 6-1 in appena 1h01’. Eliminata invece Barbora Krejcikova (8), recente vincitrice di Wimbledon.

Swisstxt