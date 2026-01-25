Avanza Carlos Alcaraz Keystone

Continua il viaggio alla ricerca del primo storico trionfo agli Australian Open per Alcaraz (ATP 1). Lo spagnolo ha infatti superato senza troppe difficoltà lo statunitense Paul (20) con il risultato di 7-6 (8/6) 6-4 7-5.

Il numero uno mondiale raggiunge così i quarti di finale e si avvicina sempre più alla tanto agognata finale.

È avanzato al turno successivo anche il numero tre al mondo Zverev. Il tedesco ha liquidato l’argentino Cerundolo (21) per 6-2 6-4 6-4, dando prova di grande solidità dopo che nell’ultimo incontro aveva concesso qualcosa al suo avversario.