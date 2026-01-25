  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Australian Open Alcaraz e Zverev avanzano ai quarti di finale

Swisstxt

25.1.2026 - 09:56

Avanza Carlos Alcaraz
Avanza Carlos Alcaraz
Keystone

Continua il viaggio alla ricerca del primo storico trionfo agli Australian Open per Alcaraz (ATP 1). Lo spagnolo ha infatti superato senza troppe difficoltà lo statunitense Paul (20) con il risultato di 7-6 (8/6) 6-4 7-5.

SwissTXT

25.01.2026, 09:56

25.01.2026, 10:17

Il numero uno mondiale raggiunge così i quarti di finale e si avvicina sempre più alla tanto agognata finale.

È avanzato al turno successivo anche il numero tre al mondo Zverev. Il tedesco ha liquidato l’argentino Cerundolo (21) per 6-2 6-4 6-4, dando prova di grande solidità dopo che nell’ultimo incontro aveva concesso qualcosa al suo avversario.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Jacques e Jessica Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, 2 dei quali morti
Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»

Altre notizie

Australian Open. Sabalenka e Gauff avanzano verso i quarti

Australian OpenSabalenka e Gauff avanzano verso i quarti

Australian Open. Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»

Australian OpenStan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»

Australian Open. Avanzano le tre americane e Swiatek

Australian OpenAvanzano le tre americane e Swiatek