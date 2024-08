Avanzano entrambi i numeri uno

Jannik Sinner Reuters

Stesso avversario e stesso stadio della competizione di una settimana fa a Toronto, ma questa volta Sinner (ATP 1) è riuscito ad avere la meglio su Rublev (6) con il risultato di 4-6 7-5 6-4.

Dopo un inizio complicato, l’italiano ha quindi ottenuto l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove sfiderà il vincente tra Zverev (4) e Shelton (14). Successo in rimonta anche per Swiatek (WTA 1), che ha superato per 4-6 6-3 7-5 Mirra Andreeva (24) dopo ben 2h40'. Al penultimo atto del torneo statunitense la numero uno al mondo affronterà Sabalenka (3).

