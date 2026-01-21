Prosegue senza intoppi il cammino agli Australian Open di Carlos Alcaraz.
Il numero 1 al mondo ha superato anche il secondo turno dopo aver battuto Yanick Hanfmann (ATP 102) 7-6 (7/4) 6-3 6-2.
Avanzano senza intoppi anche i russi Rublev (15) e Medvedev (12), mentre ha invece dovuto faticare parecchio Davidovich Fokina (14) per battere un ostico Opelka (63) dopo quasi 4 ore col punteggio di 6-3 7-6 (7/3) 5-7 4-6 6-4.
Anche in campo femminile la numero 1 Aryna Sabalenka ha ottenuto l’accesso al terzo turno con un 6-3 6-1 sulla cinese Bi Zhuoxuan (WTA 702). Avanti pure Gauff (3) e Svitolina (12).