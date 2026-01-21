  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Australian Open Avanzano i due numeri uno

Swisstxt

21.1.2026 - 08:30

Alcaraz: verde e felice.
Alcaraz: verde e felice.
Keystone

Prosegue senza intoppi il cammino agli Australian Open di Carlos Alcaraz.

SwissTXT

21.01.2026, 08:30

21.01.2026, 08:37

Il numero 1 al mondo ha superato anche il secondo turno dopo aver battuto Yanick Hanfmann (ATP 102) 7-6 (7/4) 6-3 6-2.

Avanzano senza intoppi anche i russi Rublev (15) e Medvedev (12), mentre ha invece dovuto faticare parecchio Davidovich Fokina (14) per battere un ostico Opelka (63) dopo quasi 4 ore col punteggio di 6-3 7-6 (7/3) 5-7 4-6 6-4.

Anche in campo femminile la numero 1 Aryna Sabalenka ha ottenuto l’accesso al terzo turno con un 6-3 6-1 sulla cinese Bi Zhuoxuan (WTA 702). Avanti pure Gauff (3) e Svitolina (12).

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il Comune di Crans-Montana sapeva delle irregolarità del bar già dal 2018
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Inizia con un intoppo il giorno di Trump al WEF, c'è molta attesa per il suo discorso
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino

Video correlati

Inter – Arsenal 1:3

Inter – Arsenal 1:3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Copenhagen – Napoli 1:1

Copenhagen – Napoli 1:1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26  

20.01.2026

Olympiacos – Leverkusen 2:0

Olympiacos – Leverkusen 2:0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Inter – Arsenal 1:3

Inter – Arsenal 1:3

Copenhagen – Napoli 1:1

Copenhagen – Napoli 1:1

Olympiacos – Leverkusen 2:0

Olympiacos – Leverkusen 2:0

Più video

Altre notizie

Tennis. Sinner avanza senza problemi e velocemente agli Australian Open

TennisSinner avanza senza problemi e velocemente agli Australian Open

Tennis. Belinda Bencic parte forte agli Australian Open: Boulter battuta in due set

TennisBelinda Bencic parte forte agli Australian Open: Boulter battuta in due set

Tennis. Golubic eliminata al primo turno degli Australian Open

TennisGolubic eliminata al primo turno degli Australian Open