Il «team americano» avanza verso gli ottavi con Pegula (WTA 6), Keys (9) e Anisimova (4) che hanno sconfitto le loro avversarie in 2 set.
Al turno successivo pure Mertens (21), vittoriosa su Bartunkova (126), giustiziera di Bencic (10).
Prosegue anche Swiatek (2) grazie alla vittoria su Kalinskaya (33) per 6-1 1-6 6-1.
Vittoriosa anche la cinese Wang, che ha avuto la meglio su Noskova (13).
Ha dato invece forfait, a causa di problemi fisici, la giapponese Osaka (17), sarà quindi Inglis (168) a ottenere l’accesso agli ottavi.