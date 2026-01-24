  1. Clienti privati
Australian Open Avanzano le tre americane e Swiatek

Swisstxt

24.1.2026 - 12:32

Swiatek
Swiatek
Reuters

Il «team americano» avanza verso gli ottavi con Pegula (WTA 6), Keys (9) e Anisimova (4) che hanno sconfitto le loro avversarie in 2 set.

SwissTXT

24.01.2026, 12:32

24.01.2026, 12:34

Al turno successivo pure Mertens (21), vittoriosa su Bartunkova (126), giustiziera di Bencic (10).

Prosegue anche Swiatek (2) grazie alla vittoria su Kalinskaya (33) per 6-1 1-6 6-1.

Vittoriosa anche la cinese Wang, che ha avuto la meglio su Noskova (13).

Ha dato invece forfait, a causa di problemi fisici, la giapponese Osaka (17), sarà quindi Inglis (168) a ottenere l’accesso agli ottavi.

