Australian Open Sabalenka e Gauff avanzano verso i quarti

Swisstxt

25.1.2026 - 09:24

Sabalenka avanza
Sabalenka avanza
Keystone

Continua verso i quarti di finale degli Australian Open il percorso della numero uno al mondo Sabalenka.

SwissTXT

25.01.2026, 09:24

25.01.2026, 09:32

La bielorussa ha infatti superato, anche se con qualche grattacapo nell’ultimo set, la canadese Mboko (WTA 16) con il punteggio di 6-1 7-6 (7/1).

Ha passato il turno anche la statunitense Jovic (27), grazie alla vittoria sulla kazaka Putintseva (94).

È stato invece più complicato l’impegno per la statunitense Gauff (3). Per avanzare alla fase successiva la numero tre mondiale ha avuto la meglio di Muchova (19) solamente al terzo set, imponendosi per 6-1 3-6 6-3.

