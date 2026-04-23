La prossima avversaria ci dirà di più sulle ambizioni della 27enne Ti-Press

Susan Bandecchi (WTA 213) si è qualificata ai quarti dell'Axion Open di Chiasso. La ticinese ha battuto la croata Lucija Ciric Bagaric (464) per 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) in un match equilibrato e risoltosi nei due tie-break.

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Dopo aver eliminato due avversarie meno quotate di lei, per la 27enne i giochi si fanno seri dato che affronterà la numero uno del tabellone Maria Timofeeva (154), che è sempre passata dal terzo set nei precedenti turni.

Eliminata invece un'altra rappresentante rossocrociata: Alina Granwehr (332) si è arresa alla ceca Tereza Martincova (247) con un netto 6-3 6-0.