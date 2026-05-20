Susan Bandecchi (WTA 215) è a un solo passo dal tabellone principale del Roland Garros.
La ticinese ha infatti superato il secondo turno di qualificazione battendo la ceca Dominika Salkova (115) per 6-3 4-6 7-5 (con anche 2 match point salvati nel finale).
Fra gli uomini, invece, nulla da fare per Rémy Bertola (ATP 209), superato dall'argentino Facundo Diaz Acosta (150) per 6-3 6-4.
Jil Teichmann (207) ha invece raggiunto i quarti di finale del WTA 250 di Rabat. Sulla terra marocchina l'elvetica ha superato 6-3 6-4 l'americana Alycia Parks (80).