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Tennis Bandecchi in corsa per il Roland Garros

Swisstxt

20.5.2026 - 17:41

Susan Bandecchi
Susan Bandecchi
Ti-Press

Susan Bandecchi (WTA 215) è a un solo passo dal tabellone principale del Roland Garros.

SwissTXT

20.05.2026, 17:41

20.05.2026, 17:42

La ticinese ha infatti superato il secondo turno di qualificazione battendo la ceca Dominika Salkova (115) per 6-3 4-6 7-5 (con anche 2 match point salvati nel finale).

Fra gli uomini, invece, nulla da fare per Rémy Bertola (ATP 209), superato dall'argentino Facundo Diaz Acosta (150) per 6-3 6-4.

Jil Teichmann (207) ha invece raggiunto i quarti di finale del WTA 250 di Rabat. Sulla terra marocchina l'elvetica ha superato 6-3 6-4 l'americana Alycia Parks (80).

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