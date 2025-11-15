  1. Clienti privati
Tennis Bandecchi ko all'esordio rossocrociato, Svizzera sotto contro la Slovacchia

Swisstxt

15.11.2025 - 17:20

Susan Bandecchi
Susan Bandecchi
rsi.ch

Susan Bandecchi (WTA 240) non è riuscita a ottenere il primo punto per la svizzera nel playoff di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia.

SwissTXT

15.11.2025, 17:20

15.11.2025, 17:25

La ticinese, al debutto con la maglia rossocrociata, si è arresa a Viktoria Hruncakova (226) per 7-5 6-2. La 27enne ha sprecato un vantaggio di 5-1 nel primo set concedendo otto game consecutivi alla rivale.

Nella seconda sfida a Cordoba Simona Waltert (86) cercherà quindi di pareggiare i conti contro Rebeka Sramkova (74) prima del doppio. Domenica le elvetiche affronteranno poi le padrone di casa dell'Argentina.

