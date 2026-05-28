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Tennis Bandecchi lotta, ma si ferma al secondo turno del Roland Garros

Swisstxt

28.5.2026 - 18:02

La tennista ticinese ci ha provato fino alla fine.
La tennista ticinese ci ha provato fino alla fine.
Keystone

Il primo Slam della carriera di Susan Bandecchi (WTA 251) si è chiuso ai trentaduesimi di finale.

SwissTXT

28.05.2026, 18:02

28.05.2026, 18:10

Al Roland Garros la ticinese è stata battuta dalla più quotata Daria Kasatkina (53), impostasi con il punteggio di 7-5 7-6 (13/11) al termine di un incontro combattuto, nel quale l’elvetica ha a lungo accarezzato l’idea dell’impresa.

La 27enne era partita forte, portandosi addirittura sul 5-1. Proprio quando la frazione sembrava ormai indirizzata, però, Kasatkina è riuscita a cambiare l’inerzia della partita. La ticinese ha progressivamente perso sicurezza e non è riuscita a concretizzare nemmeno un set point sul 5-4 con l’australiana al servizio.

Da lì, la numero 53 al mondo ha infilato una serie di sei game consecutivi, completando la rimonta e facendo suo il primo parziale.

Nel finale di set Bandecchi ha inoltre accusato un calo di pressione, favorito dal caldo, ed è stata costretta a rientrare negli spogliatoi.

Un lungo tie-break finale

Al ritorno in campo è apparsa meno brillante rispetto all’avvio, ma ha comunque trovato la forza per restare aggrappata alla partita. Nel secondo era anche riuscita a portarsi avanti 5-3.

La sfida si è poi decisa al tie-break, dove Bandecchi ha mostrato grande carattere annullando complessivamente sette match point.

Nei momenti cruciali, però, Kasatkina si è dimostrata più lucida e fredda, chiudendo 13/11 e ponendo fine al percorso della ticinese a Parigi.

Per Bandecchi resta comunque una prestazione di personalità nel suo debutto assoluto in un torneo del Grande Slam.

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