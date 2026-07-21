«Significa molto per me, perché gli ultimi anni sono stati difficili», ha spiegato la 27enne.

«Dopo l'infortunio del 2022 ho dovuto risalire la classifica ed è stato difficile mentalmente – ha continuato – Però gli sforzi sono stati ripagati e sono molto contenta».

Quali sono i prossimi obiettivi? «Spero di poter giocare le qualificazioni degli Australian Open e mi piacerebbe entrare nella top 100. Il Roland Garros è stato pazzesco, sarei curiosa di vedere com'è Wimbledon dall'interno».