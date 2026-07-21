Tennis
La ticinese Bandecchi sale al 160esimo posto del ranking: «Significa molto per me»
Bandecchi
Imago
Susan Bandecchi ha raggiunto lunedì il suo miglior ranking in carriera con la 160esima posizione.
«Significa molto per me, perché gli ultimi anni sono stati difficili», ha spiegato la 27enne.
«Dopo l'infortunio del 2022 ho dovuto risalire la classifica ed è stato difficile mentalmente – ha continuato – Però gli sforzi sono stati ripagati e sono molto contenta».
Quali sono i prossimi obiettivi? «Spero di poter giocare le qualificazioni degli Australian Open e mi piacerebbe entrare nella top 100. Il Roland Garros è stato pazzesco, sarei curiosa di vedere com'è Wimbledon dall'interno».