Bandecchi

È una squadra inedita quella svizzera che disputerà i playoff di Bille Jean King Cup dal 14 al 16 novembre a Cordoba (Argentina).

Per sfidare la Slovacchia e le padrone di casa dell'Argentina, Heinz Guenthardt ha deciso di chiamare la ticinese Susan Bandecchi (WTA 246), Simona Waltert (97), Céline Naef (185) e l'esordiente Valentina Ryser (258).

Per la sfida che vale le qualificazioni 2026 (e la salvezza nel Gruppo Mondiale) non ci saranno dunque quattro delle migliori cinque elvetiche del ranking: Bencic (14), Golubic (60), Teichmann (109) e Masarova (115).