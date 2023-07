Susan Bandecchi KEY

Susan Bandecchi (WTA 454) è stata subito eliminata al 1o turno di Losanna, dove l'anno scorso era giunta agli ottavi.

La ticinese, precipitata nel ranking dopo l'infortunio, ha perso da Sara Sorribes Tormo (87) per 6-2 6-1. La 25enne, che ha beneficiato di una wild card per partecipare al suo secondo torneo dell'anno sul circuito principale, ha avuto un paio di sussulti, ma la spagnola ogni volta ha subito allungato in maniera decisiva. Nulla da fare pure per Jenny Duerst (442). La lucky loser è stata travolta dalla montenegrina Danka Kovinic (97) con il punteggio di 6-0 6-2.

Swisstxt