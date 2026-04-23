Bencic KEY

Belinda Bencic (WTA 12) ha iniziato bene il suo percorso al WTA 1000 di Madrid.

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La sangallese si è imposta per 6-4 6-2 su Petra Marcinko (74) e ai 1/16 se la vedrà con una tra Jessica Bouzas Maneiro (50) e Diana Shnaider (19).

Dopo una serie di break e controbreak, l’elvetica è poi riuscita a strappare il servizio in maniera decisiva alla croata nel settimo gioco del primo set. Senza storia, invece, il secondo, con Belinda ha lasciato solo le briciole all’avversaria.

Ha invece già dovuto salutare il torneo Elina Svitolina (7), battuta da Anna Bondar (63) in due set.