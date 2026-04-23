  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Bencic passa ai sedicesimi di Madrid

Swisstxt

23.4.2026 - 12:54

Bencic
Bencic
KEY

Belinda Bencic (WTA 12) ha iniziato bene il suo percorso al WTA 1000 di Madrid.

SwissTXT

23.04.2026, 12:54

23.04.2026, 12:55

La sangallese si è imposta per 6-4 6-2 su Petra Marcinko (74) e ai 1/16 se la vedrà con una tra Jessica Bouzas Maneiro (50) e Diana Shnaider (19).

Dopo una serie di break e controbreak, l’elvetica è poi riuscita a strappare il servizio in maniera decisiva alla croata nel settimo gioco del primo set. Senza storia, invece, il secondo, con Belinda ha lasciato solo le briciole all’avversaria.

Ha invece già dovuto salutare il torneo Elina Svitolina (7), battuta da Anna Bondar (63) in due set.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?
Dopo lo scoop sul «caso Fischer», il giornalista SRF Schmitz dovrà stare lontano dalle telecamere
Fra guerre e tensioni, ecco le conseguenze per la Svizzera... e per le tasche dei cittadini

Video correlati

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

22.04.2026

Barcelona – Celta 1-0

Barcelona – Celta 1-0

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

Elche – Atlético 3-2

Elche – Atlético 3-2

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio»

Barcelona – Celta 1-0

Barcelona – Celta 1-0

Elche – Atlético 3-2

Elche – Atlético 3-2

Più video

Altre notizie

Tennis. La ticinese Susan Bandecchi ai quarti dell'Axion Open di Chiasso

TennisLa ticinese Susan Bandecchi ai quarti dell'Axion Open di Chiasso

Tennis. Thailandia-Svizzera in BJK Cup

TennisThailandia-Svizzera in BJK Cup

Tennis. Simona Waltert accede al secondo turno a Madrid

TennisSimona Waltert accede al secondo turno a Madrid