Belinda Bencic adora giocare a New York Keystone

Belinda Bencic e New York hanno un rapporto speciale. Agli US Open ha festeggiato i suoi primi successi nei Grandi Slam e lì ha scoperto di diventare mamma per la prima volta.

Keystone-SDA SDA

Dopo la vittoria inaugurale agli US Open, Belinda Bencic parla a Keystone-SDA di quanto le manchi la figlia Bella quando non è con lei, ma anche del fatto che a volte diventa troppo per lei continuare a parlare del suo ruolo di mamma tennista. La 28enne della Svizzera orientale rivela anche che la possibilità di qualificarsi per le WTA Finals è sicuramente nella sua mente.

Belinda Bencic ha festeggiato un grande successo agli US Open (primo quarto di finale del Grande Slam nel 2014, semifinale nel 2019). Due anni fa ha anche scoperto che sarebbe diventata mamma. È un rapporto speciale, vero?

Sì, sicuramente. Mi sono sempre sentita a casa qui, a partire dalle giovanili. Sono rimasta affascinata dalla città, dall'energia, dalle tante cose che succedono. Anche Martin (suo marito) ama New York. Ha anche vissuto qui per un anno per imparare l'inglese. Siamo entrambi entusiasti di essere qui ogni anno. Ma credo anche che le condizioni del tennis siano adatte a me. Al contrario, Cincinnati non fa per me, e peggiora di anno in anno.

Ha perso il primo match contro la Kudermetova, che però ha raggiunto le semifinali.

Non è andata così male, ma è come quando si mettono le scarpe nuove: ti rendi conto subito se ti vanno bene. Si può lottare, ma ci sono semplicemente alcuni tornei che si adattano meglio di altri. Poi ci sono le sessioni notturne qui a New York, che mi danno tanta energia. Per altri giocatori è esattamente il contrario. O si ama questo posto o lo si odia.

Dopo la semifinale di Wimbledon, le cose non sono andate secondo i piani in Canada e a Cincinnati. È una cosa che la fa riflettere?

Non proprio. Stavamo ancora pensando se volevo giocare a Montreal o se il viaggio sarebbe stato troppo lungo. Alla fine sono andata senza Bella e Martin, che sono invece venuti a Cincinnati.

Belinda Bencic balla con la piccola Bella, mentre il marito Martin Hromkovic e l'allenatore Ian Hughes la guardano. imago

Era la prima volta che viaggiava senza Bella?

No, ho già trascorso qualche giorno a Roma senza di lei, ma è sempre molto difficile. Stiamo ancora cercando qualcosa. Di certo non è l'ideale per me, non mi sento molto bene.

Le mancheranno Bella e Martin.

Sì, mi sento persa senza di loro.

Com'è stata la reazione alla semifinale di Wimbledon?

È stata più di quanto mi aspettassi. Metto sempre via il cellulare e non leggo o scrivo molto quando sono lontano da un torneo. Dopo il torneo, sono rimasta sorpresa dal fatto che così tante persone si siano commosse. Penso che la gente in Svizzera l'abbia seguito, il che mi ha reso molto felice. Ho pensato che fosse bello, un po' come se la mamma fosse tornata.

La gente continua a chiederle del fatto che è diventata mamma. Non è mai troppo per lei?

Cerco di essere abbastanza aperta, di dare qualcosa e di non rispondere solo sì o no. Ma quando ti chiedono in diretta televisiva, per giunta sulla BBC, cose come: «Ora sei in semifinale, ma cambi ancora i pannolini?» Allora devo dire: possiamo parlare del quarto di finale che abbiamo vinto? Mi piace essere una mamma, ma a un certo punto basta. Non rispondo a tutte le domande, sono troppo private.

In fin dei conti, lei rimane prima di tutto un'atleta di alto livello.

Sì, esattamente. Certo, l'essere mamma fa parte della mia identità, ma voglio anche essere conosciuta come una brava sportiva e tennista.

La piccola figlia di Belinda Bencic, Bella, è con lei quasi ovunque. Keystone

Come sono le vostre giornate libere a New York?

Viviamo proprio vicino a Bryant Park, che comunque adoro, è il mio posto preferito di New York. Ci sono ottimi caffè, ristoranti e una giostra per bambini. Quindi facciamo qualcosa lì e poi andiamo in treno. A parte questo, non abbiamo molti altri programmi, e comunque la sera ce la prendiamo comoda.

È quasi un anno da quando è tornata nel tour e, come numero 14 della classifica annuale, sta già lottando per un posto alle WTA Finals. È un obiettivo che si era posta?

È indirettamente nel mio radar. So che potrei riuscirci, ma non sono io a tenere il conto tutto il tempo. Non è una cosa che dico di dover raggiungere adesso, ma ovviamente sarebbe una gran cosa.

Quindi ha intenzione di fare l'intero tour asiatico dopo gli US Open?

Dovrò vedere. Sicuramente dovrò giocare i tornei 1000 di Pechino e Wuhan, oltre a Tokyo, per via del mio sponsor Yonex. Ma non vedo l'ora, perché non ci sono più stata dopo la vittoria olimpica. C'è un'altra settimana in mezzo, poi c'è il torneo di Ningbo.

Quindi potrebbe dover giocare quattro settimane di fila?

Mi sono iscritta, ma poi vedrò come mi sentirò. Se verrò eliminata due volte al primo turno, allora andrà bene. Se invece andrò avanti per due volte, allora vedremo.