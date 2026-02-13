Belinda Bencic (WTA 14) ha strappato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto battendo con un perentorio 6-4 6-0 la rivelazione Alexandra Eala (20), recente vincitrice a Washington e reduce da sette successi consecutivi.

La sangallese ha fatto la differenza nel nono game del primo set, quando – dopo che le due tenniste si erano divise due break a testa – ha rubato il servizio all'avversaria, conquistando i successivi otto giochi e l'incontro.

Ora l'asticella della difficoltà si alzerà ulteriormente, perché ad attenderla ci sarà Coco Gauff (4).