Belinda Bencic avanza al primo torneo del Grande Slam della stagione.

Belinda Bencic (WTA 294) ha centrato la terza vittoria in questa edizione degli Australian Open, superando anche l'ostacolo Naomi Osaka.

A Melbourne Belinda Bencic ha raggiunto gli ottavi di finale, dove la tennista sangallese incontrerà la vincitrice della partita tra la statunitense Coco Gauff e la canadese Leylah Fernandez.

La 27enne ha dovuto disputare solo un set nel duello contro la giapponese Naomi Osaka (WTA 51), che ha vinto al tie-break nella John Caine Arena.

Durante il match, sembra che Osaka si sia di nuovo ferita, riaggravando un vecchio infortunio addominale. Soprattutto verso la fine del set, la giapponese era visibilmente in difficoltà.

Al termine della prima frazione, la numero 51 del mondo ha deciso di ritirarsi. L'elvetica, che quindi sarà in campo anche nella seconda settimana degli Australian Open, ha mostrato molta sensibilità dopo la vittoria.

«Sono felice, ma in questo momento provo molta empatia per Naomi. Non è così che si vuole che finisca un match», ha detto Bencic nell'intervista post partita ancora sul campo.

La svizzera si è detta soddisfatta della sua prestazione: «Naomi ha iniziato meglio la partita, ma ho cercato di concentrarmi su me stessa. Posso migliorare alcune cose, ma sono soddisfatta della mia prestazione».

Avanti anche Alcaraz e Zverev

Ancora quattro vittorie e Carlos Alcaraz (ATP 3) completerà il Career Grand Slam a neanche 22 anni.

Lo spagnolo ha lasciato per strada un set, ma si è comunque qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open sconfiggendo il portoghese Nuno Borges (33) con il punteggio di 6-2 6-4 6-7 (3/7) 6-2.

Avanti senza grossi patemi anche Alexander Zverev (2), che ha avuto la meglio sul britannico Jacob Fearnley (92) per 6-3 6-4 6-4.