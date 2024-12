Tornata in campo. Keystone

Bel regalo per Belinda Bencic (WTA 913) in vista degli Australian Open.

L’elvetica, tornata da poco alle competizioni dopo uno stop per più di un anno per maternità, godrà infatti di un ranking protetto nel primo Slam dell’anno, in cui sarà la numero 15.

A Melbourne (12-26 gennaio) l’elvetica potrà dunque essere già al tabellone principale senza dover passare dalle qualificazioni.

Tra i 12 (tra uomini e donne) che usufruiranno di ciò ci sono anche Nick Kyrgios (n.22), Kei Nishikori (n.48) e pure il rossocrociato Dominic Stricker (n.94).

