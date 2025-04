Avanti KEY

Continua il percorso di Belinda Bencic (WTA 42) al Masters 1000 di Madrid.

Swisstxt

Nei sedicesimi di finale la rossocrociata ha superato per 6-3 4-6 7-6 (7/2) Beatriz Haddad Maia (19).

L'equilibrio della prima frazione è stato spezzato da due break al sesto e al nono game della sangallese, che nella seconda ha però perso brillantezza al servizio concedendone ben 3 alla brasiliana.

Tutto si è allora deciso nel terzo set: sotto 3-0 e 4-1, Bencic non ha mollato la presa, portandosi sul 5-4 in suo favore e chiudendo la pendenza in un tie-break dominato.