Tennis Bencic agli ottavi a Pechino

Swisstxt

28.9.2025 - 13:44

In azione
In azione
Imago

Dopo aver regolato Katie Volynets (WTA 107), Belinda Bencic (16) ha continuato il suo percorso a Pechino contro un’avversaria di simile caratura, l’australiana Priscilla Hon (108), battendola per 4-6 6-4 6-3 nei sedicesimi.

SwissTXT

28.09.2025, 13:44

28.09.2025, 13:45

La sangallese, che è stata brava a non perdere la testa nel secondo set quando si è ritrovata sotto 2-0 e nel terzo ha fatto la differenza portandosi presto sul 3-0, sarà chiamata ora ad alzare notevolmente il suo livello.

Negli ottavi si troverà infatti di fronte la più quotata Coco Gauff, numero 3 delle classifiche mondiali e numero 2 del tabellone.

