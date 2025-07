Sul campo 18 KEY

Impegnata contro Elisabetta Cocciaretto (WTA 116) in un match a lungo interrotto per pioggia, Belinda Bencic (35) si è imposta con i parziali di 6-4 3-6 7-6 (10/7) qualificandosi per gli ottavi.

Swisstxt

Archiviato il primo set grazie a un break al 5o game e una percentuale di prime di servizio pari all’88%, la rossocrociata ha subito nel secondo il gioco della marchigiana, la quale è stata capace di rimettere tutto in parità e mandare il match all’ultima e decisiva frazione.

Sotto 3-1 e 4-2, Bencic non ha poi mollato, imbastendo e completando la rimonta al super tie-break.