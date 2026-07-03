La sangallese si è qualificata per gli ottavi di finale dopo aver battuto col punteggio di 6-4 4-6 7-6 (10/6) Anna Kalinskaya (20).

Nel primo set la rossocrociata è andata due volte avanti e ha sfruttato gli errori della russa, mentre nella seconda l'avversaria è stata piû brava a essere fredda nei momenti giusti.

Il terzo set ha offerto alti e bassi da parte di entrambe, con Belinda che finalmente si è mostrata più fredda nel tie-break.

Ora per lei una tra Coco Gauff (7) e Claire Liu (146).