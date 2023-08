Belinda Bencic Keystone

Come a Washington una settimana fa, Belinda Bencic (WTA 13) ha raggiunto i quarti di finale anche nel WTA 1000 di Montréal.

La sangallese, che al turno precedente aveva rischiato grosso contro Alysa Parks (47), ha superato in rimonta Petra Kvitova (9), battendola con i parziali di 6-7 (3/7) 6-3 6-1.

Dopo un primo set molto equilibrato, la 26enne rossocrociata ha preso in mano le redini del confronto centrando un break in apertura (ed uno in chiusura) di secondo set e portandosi velocemente sul 3-0 nella frazione conclusiva.

Per un posto in semifinale dovrà ora battere Liudmila Samsonova (18).

Swisstxt