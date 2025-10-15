  1. Clienti privati
WTA 500 di Ningbo Bencic vola ai quarti, ma non senza difficoltà contro Starodubtseva

Swisstxt

15.10.2025 - 11:05

Belinda Bencic
Belinda Bencic
Imago

Belinda Bencic (WTA 14) è riuscita a imporsi 5-7 6-4 7-5 su Yuliia Starodubtseva (131) agli ottavi di finale del WTA 500 di Ningbo, al termine di un incontro molto combattuto durato 3h33'.

SwissTXT

15.10.2025, 11:05

15.10.2025, 11:07

Nella prima frazione la svizzera non è riuscita a sfruttare un set point sul 5-4, subendo poi due break consecutivi e condannandosi alla rincorsa.

La rossocrociata ha dovuto faticare parecchio anche nel secondo e soprattutto nel terzo set, facendosi recuperare tre giochi prima di chiudere l'incontro.

Al prossimo turno, la sangallese affronterà la vincente tra Kudermetova (31) e Paolini (8).

