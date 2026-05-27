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Roland Garros Belinda Bencic non lascia scampo a Sinja Kraus e vola ai sedicesimi a Parigi

Swisstxt

27.5.2026 - 12:45

Bencic
Bencic
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Assente al Roland Garros da ben tre anni, Belinda Bencic (WTA 11) ha centrato la qualificazione per i sedicesimi di finale del torneo parigino per la seconda volta in carriera.

SwissTXT

27.05.2026, 12:45

27.05.2026, 12:55

Dopo aver battuto senza alcun patema al debutto la modesta austriaca Sinja Kraus (101), la sangallese ha alzato il livello del suo tennis con il passare degli scambi contro l’americana Caty McNally (63), sconfitta per 6-4 6-0.

Bencic è stata brava ad approfittare delle difficoltà della sua avversaria al servizio, infilando sei break filati tra il quinto game del primo set e il quinto game del secondo.

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