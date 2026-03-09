Bencic Imago

Belinda Bencic (WTA 12) sta continuando a passo spedito il suo cammino al WTA 1000 di Indian Wells.

Ai sedicesimi la rossocrociata si è agevolmente sbarazzata di Elise Mertens (21) con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di 1h26’ di gioco e agli ottavi incrocerà la racchetta con la numero 5 al mondo Jessica Pegula. Dopo un primo set archiviato piuttosto facilmente, nel secondo la sangallese ha avuto un piccolissimo passaggio a vuoto quando ha perso il servizio al terzo game, ma è poi riuscita a rimettersi subito in carreggiata grazie ad altri due decisivi break.