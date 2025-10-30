  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Bencic batte la cinese Wang e avanza senza problemi al torneo di Hong Kong

Swisstxt

30.10.2025 - 09:38

Avanti
Avanti

Continua l’ottimo momento di forma di Belinda Bencic.

SwissTXT

30.10.2025, 09:38

30.10.2025, 09:45

La rossocrociata, attuale numero 11 al mondo, ha infatti raggiunto i quarti di finale del torneo di Hong Kong senza particolari patemi superando la cinese Yafan Wang (WTA 298) con il punteggio di 6-2 6-2.

Malgrado una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra, la 28enne ha tenuto saldamente in mano l’incontro non concedendo nemmeno una palla break e rubando quattro volte il servizio all’avversaria.

Al prossimo turno l’elvetica se la vedrà con la più quotata spagnola Cristina Bucsa (68).

I più letti

Ecco come l'innocente errore di un cameriere genera una scazzottata furibonda
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Si filma al «festival della cacca» in India: «Terribile», fioccano critiche a non finire
Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu
Per Swiss utili in picchiata dopo nove mesi

Altre notizie

Tennis. Alcaraz subito fuori a Parigi

TennisAlcaraz subito fuori a Parigi

Tennis. Bencic inizia con una vittoria al WTA 250 di Hong Kong

TennisBencic inizia con una vittoria al WTA 250 di Hong Kong

Tennis. Fonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025

TennisFonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025