Continua l’ottimo momento di forma di Belinda Bencic.
La rossocrociata, attuale numero 11 al mondo, ha infatti raggiunto i quarti di finale del torneo di Hong Kong senza particolari patemi superando la cinese Yafan Wang (WTA 298) con il punteggio di 6-2 6-2.
Malgrado una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra, la 28enne ha tenuto saldamente in mano l’incontro non concedendo nemmeno una palla break e rubando quattro volte il servizio all’avversaria.
Al prossimo turno l’elvetica se la vedrà con la più quotata spagnola Cristina Bucsa (68).